Al Piro Bistrot un nuovo appuntamento con il format dedicato alle donne, “Fierce woman”

“Fierce woman”, il format dedicato alle donne, entra nel cuore del suo percorso.

Il settimo episodio si chiama “Humanity”. Questo senso di umanità verrà esposto attraverso le testimonianze delle tre protagoniste racchiude l’anima del progetto ideato e creato da Laura Pizzimenti.

«Per questo appuntamento si noterà come il titolo non è preceduto da alcun articolo. L’umanità non deve essere mai preceduta da nulla nella vita. È infatti, uno stato emotivo imprescindibile che ogni persona dovrebbe avere. Diventa il fulcro di questo format dove mi pongo come obiettivo quello di raccontarvi delle storie di vita di donne di questa città, che attraverso ognuna delle qualità, descritte fino adesso, hanno fatto, fanno, e faranno la differenza. Le tre donne di questo episodio sono infatti, per me- ha aggiunto, l’emblema di questa qualità».