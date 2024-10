Pisa, Corrado: ‘Reggio Calabria trasferta disagevole’

Il Pisa sarà il prossimo avversario della Reggina. Il suo presidente non ha gradito che il match si stato inserito come posticipo, trattandosi di domenica sera e per la distanza definita trasferta disagevole. Lo ha dichiarato al Corriere dello Sport:

“Tutte le società avevano chiesto che per le trasferte disagevoli non fossero previsti posticipi. Si fosse giocato domenica alle 14 avremmo potuto fare rientro nella stessa giornata. Invece avremo un pernottamento in più. Dovremo, per motivi di sicurezza sanitaria, usufruire di un volo charter e soggiornare in un albergo riservato solo a noi per evitare qualsiasi tipo di contatto con l’ambiente esterno. La gara sarà delicata e difficile. Mi aspetto una partita intensa che magari ci permetta di recuperare qualche punto lasciato per strada”.