Reggina: Crisetig presenta la capolista Pisa con tutti i suoi punti di forza

A due giorni dalla sfida contro il Pisa, il centrocampista Lorenzo Crisetig rilascia una intervista a Gazzetta dello Sport, dichiarazioni riprese da tuttoB:

Pisa forte in tutti i reparti

“Dobbiamo continuare nelle nostre prestazioni come abbiamo fatto finora, mettere in campo le nostre caratteristiche che sono molte: il massimo della concentrazione e tanto impegno. Il Pisa è una formazione composta da elementi di grande qualità, molto esposta e compatta e se hanno vinto 5 volte e pareggiato una sola partita a Parma, è fuor di dubbio che non sono in testa soltanto per puro caso. Affronteremo l’avversario con il massimo rispetto e senza nessun timore reverenziale. Abbiamo visto le sue gare non riesco ad individuare un reparto superiore ad un altro. Sono tutti bravi, di grande gamba, esprimono un buon impianto di gioco e concedono poco”.

La qualità e la forza di Lucca

“Lucca? Dopo l’ottimo campionato col Palermo si sta confermando in una categoria superiore ed è già capocannoniere. Tuttavia è uno da tenere d’occhio, ma non sarà il solo”.