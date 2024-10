Pisa-Reggina: apre la prevendita del settore ospiti ed è subito assalto al biglietto

Anche in trasferta contro il Pisa, la Reggina avrà al suo fianco un numero importante e significativo di tifosi. Le due vittorie casalinghe che hanno proiettato la squadra amaranto in testa alla classifica, hanno ulteriormente alimentato un entusiasmo comunque già esistente, dopo l’arrivo della nuova società.

I quasi 25.000 spettatori presenti per la doppia sfida al Granillo ne sono stati la dimostrazione, ma come spesso accade, anche in trasferta i supporters amaranto faranno sentire la loro presenza. Dopo poche ore dall’apertura della prevendita, sono più di 300 i biglietti venduti, per una capienza riservata agli ospiti di circa 900 posti. E’ facile immaginare che tutto il settore verrà occupato ed anche con largo anticipo rispetto alla chiusura della prevendita.

E’ attiva, dalle ore 17:00 di questo pomeriggio, la prevendita per il settore ospiti in occasione della quinta giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa contro il Pisa, sabato 10 settembre alle ore 1400.

Il costo del biglietto intero è di € 16,50 (compreso diritti di prevendita). Il circuito abilitato alla vendita è TicketOne. Potrai acquistarlo presso tutti i punti autorizzati e sul portale di riferimento https://www.ticketone.it/.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)

La porzione dell’impianto riservata ai sostenitori amaranto potrà contenere fino a un massimo di 900 spettatori. Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per venerdì 9 settembre alle ore 19:00.