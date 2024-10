Pisa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un solo cambio

Due vittorie consecutive in casa ed ora la Reggina pronta a battagliare sull’ostico campo di Pisa contro una compagine in difficoltà. Il clima sarà molto caldo e di fronte un avversario che lotterà su ogni pallone per arrivare alla vittoria. Mister Inzaghi in conferenza stampa ha dchiarato di non fidarsi del momento attuale dei padroni di casa, preparando i suoi ad una partita di grande sacrificio. Non ci sarà Cionek squalificato, al suo posto Camporese:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas (Cicerelli). All. Inzaghi