Pisa-Reggina: la probabile formazione amaranto con diversi cambiamenti

Riprendere la corsa per evitare di ritrovarsi nuovamente in zona pericolo

Rialzare subito la testa dopo la battuta d’arresto casalinga contro l’Empoli. La Reggina in trasferta sul campo del Pisa, squadra in grande forma e reduce da una serie di risultati positivi che hanno portato la compagine toscana a ridosso dei play off. Mister Baroni ha annunciato diversi cambiamenti in conferenza stampa.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Micovschi, Folorunsho, Rivas; Montalto. All. Baroni