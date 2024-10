Pisa-Reggina: si punta al tutto esaurito nel settore ospiti. Il dato aggiornato

Ci sono ancora due giorni e mezzo a disposizione dei tifosi amaranto, per l’acquisto del biglietto e quindi assistere alla sfida tra il Pisa e la Reggina. Menez e compagni godono di un buon momento e sperano di dare seguito alle due vittorie consecutive, approfittando delle difficoltà di un avversario forte, ma in difficoltà e che ha raccolto solamente un punto in quattro partite. La Reggina sa di trovare un avversario ferito ed arrabbiato, prevedibile una rabbiosa reazione almeno nella parte inziale del match ed un ambiente caldo che proverà ad incitare i propri calciatori. Per questo motivo diventa fondamentale la presenza anche di tifosi reggini ed in questo senso la risposta è considerevole dopo poco più di 24 ore dall’apertura della prevendita. Si è arrivati a 470 biglietti venduti, per due settori riservati agli amaranto che complessivamente possono ospitare 900 spettatori.

