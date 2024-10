Più di 150 mountain bike per il primo raduno di Soveria Mannelli

Grande successo per il primo raduno di Mountain Bike organizzato dal Comune di Soveria Mannelli e dal Mountain Bike Club Soveria Mannelli con il supporto della Pro Loco tenutosi il 14 maggio.

Più di 150 partecipanti provenienti da tutta la Calabria hanno avuto la possibilità di percorrere un tracciato inedito nelle splendide montagne circostanti la cittadina calabrese.

Il percorso denominato “L’anello dei monasteri” ha fatto tappa sia al Monastero della Piccola Famiglia dell’Esodo dove si è recitata la preghiera del ciclista sia ai ruderi dell’antica Abazia di Santa Maria di Corazzo e si è snodato lungo 34 chilometri, quasi interamente su piste sterrate.

Protagonisti assoluti oltre al centro storico di Soveria Mannelli e alle sue frazioni, lo straordinario paesaggio che ha fatto da cornice a una delle più belle escursioni in mountain bike realizzate dal circuito amatoriale negli ultimi anni in Calabria.

Unanimi gli apprezzamenti e il ringraziamento dei partecipanti soprattutto per aver avuto la possibilità di visitare oltre al centro di Soveria Mannelli e le sue numerose e già note attrattive anche il ricchissimo patrimonio ambientale e paesaggistico fatto di maestosi boschi di castagni, cerri e ontani, scorci panoramici inaspettati che spaziano dal Pollino alla Sila e al Tirreno, valli nascoste e fiumi incontaminati, strade ferrate, antiche vie dei pastori, architetture di pietre a secco.

Per il sindaco Leonardo Sirianni “Soveria Mannelli si conferma una destinazione privilegiata e di grande interesse per le tante esigenze di turisti e viaggiatori alla ricerca di proposte di turismo nuovo ed esperienziale, come sono il turismo naturalistico, culturale, religioso, enogastronomico e delle produzioni. La nostra città – ha dichiarato Sirianni – ha la fortuna di avere un’offerta di qualità in tutti questi ambiti.”