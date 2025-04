+Europa Reggio Calabria: nasce il coordinamento cittadino, Antonino Santisi alla guida

Prosegue il percorso di radicamento di Più Europa in Calabria con la nascita ufficiale del coordinamento cittadino di Reggio Calabria, frutto del lavoro svolto negli ultimi mesi da attivisti e simpatizzanti. Nella giornata di oggi si terrà il primo congresso cittadino: candidato al ruolo di coordinatore cittadino è Antonino Santisi, medico veterinario reggino.

Santisi si è distinto per il suo impegno civile e politico, contribuendo alla crescita del partito sul territorio. All’appuntamento saranno presenti anche Arcangelo Macedonio, Responsabile nazionale dei gruppi territoriali e membro della segreteria nazionale, originario di Giffone (RC), e Fabio Signoretta, già coordinatore regionale della Calabria e oggi membro della Direzione nazionale di Più Europa.

Rafforzamento della presenza sul territorio

La nascita del coordinamento reggino rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento della presenza del partito in Calabria, in linea con una visione politica giovane, riformista e proiettata al futuro. Più Europa punta a costruire una rete territoriale viva, inclusiva e radicata nei valori dell’europeismo, della legalità e dei diritti civili.

Impegno concreto per i diritti civili

In questo senso, il referendum sulla cittadinanza promosso da Più Europa per i giorni 8 e 9 giugno è un segnale concreto dell’impegno del partito per un’Italia più giusta, moderna e aperta.

“Costruire gruppi territoriali vivi, partecipati e radicati come quello che nasce oggi a Reggio Calabria – dichiara Arcangelo Macedonio – è la base di una politica che vuole davvero cambiare le cose dal basso. Siamo orgogliosi di questo nuovo passo e convinti che il contributo della Calabria sarà fondamentale nelle sfide che attendono Più Europa, a partire dalla battaglia referendaria per una nuova legge sulla cittadinanza che riconosca i diritti di chi è parte del nostro Paese a tutti gli effetti.”