Invasione di piume al liceo scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Reggio Calabria

Stamattina gli studenti della scuola hanno trovato nelle prossimità dell’istituto piume bianche con un qr code senza altri messaggi. Ma cosa saranno? Cosa sta succedendo? Un vociare e una curiosità inaspettata per queste “strane presenze”. L’unica certezza è che esiste una pagina web all’interno della quale c’è ancora una piuma con una frase “muoviti in leggerezza”, canali social coordinati per forma e colore e la possibilità di lasciare il nostro indirizzo mail.

Ricapitolando: a cosa ci fa pensare una piuma abbinata al movimento leggero?

Potrebbe essere una campagna pubblicitaria? Pensiamo di si, potrebbe essere una azione di guerrilla marketing innovativa e ben studiata? Potrebbe. Ma cosa è la guerrilla? È una forma di marketing non convenzionale. E cosa seguirà a questa “piumata”? Forse annuncia l’apertura di un nuovo ristorante? Potrebbe. L’inaugurazione di un negozio che vende uccelli esotici? Potrebbe. Uno shop di abbigliamento dedicato alla vendita di piumini fatti di vera piuma? Potrebbe. Gli interrogativi sono tanti così come lo è la nostra curiosità. Noi per il momento abbiamo inserito la nostra mail e restiamo in attesa.

Visita anche tu, se non lo hai ancora fatto, https://muovitiinleggerezza.it/ e se trovi una piuma scatta un selfie e postalo sul social che ti viene più comodo con #muovitiinleggerezza.