Pizza a casa in tempi di Coronavirus? A Reggio ci pensa La Linguaccia

Negli ultimi 20 giorni la vita di tutti noi ha subito bruschi cambiamenti. Tutto è mutato: il modo di far la spesa, il modo di relazionarsi agli altri, per tutto, oggi, vi sono restrizioni da rispettare.

Se c’è, però, una tradizione che possiamo, ancora, mantenere è quella di una buona pizza. Tanti italiani, in queste difficili settimane hanno dato libero sfogo alla fantasia improvvisandosi chef ma, ammettiamolo, mangiare le prelibatezze dei nostri locali preferiti ci manca davvero tanto.

A mantenere una parvenza di normalità a Reggio Calabria ci pensa ‘La Linguaccia‘, la pizzeria di via Rosselli, continua instancabilmente il suo servizio. Gianfranco D’Urso, che da ben 12 anni manda avanti il lavoro del locale, ha deciso di non abbassare, completamente, la serranda e donare alla comunità un pizzico di gioia.

La gioia semplice che deriva dal gustare una squisita pizza a casa, in compagnia dei pochi familiari con cui ci è permesso stare in contatto. Come? Attraverso un impeccabile servizio a domicilio.

SERVIZIO A DOMICILIO

‘La linguaccia‘ è ormai famosa a Reggio Calabria per il suo eccellente servizio a domicilio eccellente che arriva a servire numerose famiglie. Le porte della pizzeria sono chiuse al pubblico così come da disposizioni governative. Ma il premier è stato chiaro sulla possibilità di proseguire le attività attraverso il servizio a domicilio.

Un servizio curato nei minimi dettagli per garantire non solo il rispetto delle norme, ma anche della salute di dipendenti e fruitori del locale. Tutti i fattorini sono infatti equipaggiati con appositi DPI per evitare la diffusione del contagio. Al momento della chiamata sarà, inoltre, possibile chiedere a ‘La Linguaccia’ di utilizzare il nuovo metodo di pagamento tramite pos per evitare lo scambio di contanti.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La cottura delle pizze, viene effettuata in un forno su pietra, come i forni di una volta, per mantenere inalterati i sapori e i gusti di ogni componente.

Per consegne a domicilio chiama 0965.331434