La pizzaiola e chef reggina Giorgia Riggio al “The Italian Show” di Londra

Il 30 settembre nell’ambito della masterclass del maestro pizzaiolo napoletano Davide Civitiello sulla pizza contemporanea in occasione dell’evento internazionale la pizzaiola reggina si è esibita nello spinning pizza e ha realizzato a quattro mani la pizza dedicata al 90esimo di Sofia Loren.

Ieri la pizzaiola e chef reggina Giorgia Riggio, in occasione del noto evento internazionale The Italian Show, per promuovere il made in Italy nella capitale inglese, si è esibita in uno spettacolo di spinning pizza e creato a quattro mani con il maestro pizzaiolo napoletano Davide Civitiello una pizza dedicata a Sofia Loren con il bergamotto reggino.

L’Italian Show è il format ideato da I Love Italian Food per promuovere la filiera del made in Italy all’estero e i prodotti enogastronomici italiani autentici nei mercati internazionali. Il 30 settembre si è tenuta la quarta edizione alla The Royal Horticultural Halls di Londra.

Per l’occasione, Giorgia Riggio, figlia d’arte del noto maestro pluricampione mondiale di pizza Giorgio Riggio, ha creato a quattro mani con l’ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, Davide Civitiello, la pizza “Sofia Loren”, omaggio ai 90 anni dell’attrice festeggiati proprio nei giorni scorsi.

La pizza, che vuole celebrare con il gusto e i colori che richiamano l’immagine, la bellezza e la solarità della Loren, è fatta di ingredienti tipici italiani, impastata sul momento con semola Caputo e con un tocco finale d’eccezione: il bergamotto di Reggio Calabria, conosciuto in tutto il mondo per la sua fragranza unica.