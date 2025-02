Nasce ‘Fermento’: per gli amanti della pizza (e non solo) tra innovazione e tradizione – FOTO

A Villa San Giovanni, in via San Filippo Neri 37, ha appena aperto Fermento Pizzeria, un locale che promette di rivoluzionare il concetto di pizza, unendo tradizione e innovazione in un perfetto equilibrio di sapori. Inaugurata appena due settimane fa, la pizzeria è frutto della passione e dell’esperienza di Domenico Chirico, che ha deciso di portare avanti la solida eredità familiare nel settore della ristorazione, sebbene con un percorso diverso da quello dei suoi avi pasticceri.

“La mia famiglia ha sempre lavorato nella pasticceria, con la storica Golosie qui a Villa San Giovanni. Durante il periodo del Covid, mi sono avvicinato al mondo della pizza e ho capito che poteva diventare la mia missione. Così è nato Fermento, un luogo in cui ogni impasto è studiato per garantire leggerezza e digeribilità, con materie prime selezionate e lavorate con cura artigianale”

– racconta Chirico.

Un nuovo concetto di pizza e un’attenzione maniacale agli ingredienti

Da Fermento Pizzeria ogni creazione è frutto di uno studio approfondito degli impasti, lavorati con tecniche innovative per garantire un risultato leggero e altamente digeribile. Il menu spazia dalle pizze contemporanee a quelle alla pala romana, passando per il padellino fritto, in un viaggio gastronomico che esalta i sapori autentici della tradizione.

“La pizza qui non è solo pizza, la trattiamo come un piatto gourmet, quasi come fosse un piatto di pasta, selezionando ingredienti di qualità a chilometro zero per ogni creazione. L’idea è quella di portare in tavola qualcosa di unico, che rispetti la tradizione ma che allo stesso tempo sappia sorprendere”

– spiega Chirico.

Non mancano le frittatine e fritti artigianali, oltre a una selezione di vini e birre di alto livello, perfettamente abbinati alle pizze. Un altro punto di forza è la pizza dolce, omaggio alle radici pasticcere del titolare, che propone varianti inedite e golose per chiudere il pasto in bellezza.

La grande novità: lo Chef Table

La vera innovazione di Fermento Pizzeria è l’introduzione dello Chef Table, un format che offre un’esperienza gastronomica interattiva e coinvolgente. Gli ospiti possono assistere alla preparazione delle pizze, scoprendo da vicino tecniche e segreti dell’arte bianca, per poi degustare creazioni uniche in un percorso pensato dallo chef.

“Volevo dare ai miei clienti un’esperienza diversa, qualcosa che li coinvolgesse al 100%. Con lo Chef Table possono scoprire i nostri impasti, le nostre combinazioni di ingredienti e vivere un viaggio nel gusto completamente nuovo”

– aggiunge Chirico.

Un locale tra modernità e richiami alla tradizione

L’atmosfera di Fermento Pizzeria è un mix tra moderno e anni ‘60, con dettagli d’arredo che richiamano la bandiera italiana e i colori della Margherita, creando un ambiente accogliente e dal forte impatto visivo. Il bancone bar, le sedute con divanetti e un design curato nei minimi particolari rendono la pizzeria adatta sia a una cena informale che a un’esperienza culinaria più sofisticata.

Dove trovare Fermento Pizzeria

Indirizzo: Via San Filippo Neri 37, Villa San Giovanni (RC)

Via San Filippo Neri 37, Villa San Giovanni (RC) Telefono: +39 344 7955510

+39 344 7955510 Menu online: www.leggimenu.it/menu/fermentopizzeria/152033

www.leggimenu.it/menu/fermentopizzeria/152033 Chiusura settimanale: Martedì

Martedì Segui la pagina Instagram

Fermento Pizzeria non è solo una pizzeria, ma un vero e proprio laboratorio di sapori, dove il rispetto per la tradizione incontra la ricerca e l’innovazione. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza a Villa San Giovanni e dintorni.