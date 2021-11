Calabria, torna la 'Biodomenica' in piazza con AIAB

"Biodomenica!" in Calabria. In piazza i produttori per diffondere la conoscenza dell’agricoltura biologica

Si terrà il 21 novembre a Pizzo (VV) in Piazza Repubblica l’edizione annuale della "Biodomenica!" in Calabria, campagna Nazionale AIAB. In piazza i produttori biologici per diffondere la conoscenza dell’agricoltura biologica e i valori che essa rappresenta.

"Biodomenica!", in piazza con AIAB

La "Biodomenica!" non è solo un semplice mercato di prodotti biologici, ma un incontro culturale a cui partecipano produttori, aziende agrituristiche, associazioni ambientalistiche e di consumatori, enti parco, aziende e associazioni. Diventa quindi l’occasione per discutere di agricoltura biologica, della sua funzione a tutela dell’ambiente, della biodiversità, dell’alimentazione e del gusto, del risparmio idrico, del consumo responsabile, delle tradizioni e dello sviluppo locale.

Il lungo percorso di informazione rappresentato dalla "Biodomenica!", ha promosso la cultura del biologico, la diffusione di un consumo attento e responsabile, ha sensibilizzato molti enti locali per la conversione delle mense pubbliche verso il consumo dei prodotti biologici.

"Biodomenica!" 2021, la sana alimentazione

Come ogni anno la "Biodomenica!" porterà in piazza i produttori biologici con l’obiettivo di mettere in mostra il meglio delle eccellenze agro-biologiche calabresi. Nel nostro periodo storico, dominato da un sistema agro-alimentare incentrato sulla grande scala (GDO) quindi dal connubio tra grande industria e grande distribuzione e nell’affermazione di circuiti commerciali di tipo globalizzato, dove la distanza tra produzione e consumo è aumentata enormemente, emergono sempre di più una serie di bisogni ed esigenze correlati all’accesso al cibo di qualità, alla rivitalizzazione della cultura alimentare, alla sicurezza alimentare. Questi temi sono maggiormente sentiti nei momenti in cui si pensa all’alimentazione dei bambini e dei ragazzi, e del loro sviluppo psicofisico.

L'evento

La "Biodomenica!" 2021 si svolgerà nel comune di Pizzo (VV) in Piazza Repubblica: saranno allestiti degli stands nei quali le aziende biologiche esporranno e venderanno il meglio delle loro eccellenze; non sarà però solo un mercato di prodotti biologici, ma un incontro culturale con attività informative dedicate anche ai più piccoli, per rimarcare l’importanza della sana alimentazione e della cultura contadina.