Reggio, il Planetario Pythagoras dice ‘Ciao all’estate’

Domenica 22 settembre alle ore 21.00, sotto la cupola del Planetario Metropolitano Pythagoras Reggio Calabria saluterà il Cielo d’Estate ed accoglierà il Cielo d’Autunno.

“La stagione che sta per arrivare porta una diminuzione delle ore di luce – scrive lo staff del Planetarium nella presentazione dell’evento – molte piante iniziano a prepararsi per l’inverno, cambiando il colore delle foglie e rallentando la loro crescita, gli animali percepiscono questi cambiamenti e, alcune specie, iniziano a prepararsi per l’ibernazione o la migrazione. Inizia la stagione del riposo e della riflessione. Ogni stagione porta con sé peculiarità e caratteristiche diverse, ognuna con il proprio fascino, i colori, gli odori e la luce, segnando lo scandire del nostro tempo, ma l’autunno resta un momento di passaggio importante, da sempre avvolto nella leggenda, nel misticismo e nei rituali”.

“È il momento in cui il buio prende lo spazio della luce, il momento della fine dei raccolti, il momento, dunque, in cui i campi e i contadini riposano in attesa che torni il sole. Nella nostra mitologia l’autunno è il momento del rapimento di Persefone da parte del dio degli inferi: il momento del buio e dei campi infertili per via del dolore della madre Demetra. Attraverso la simulazione della danza della Terra attorno al Sole, con un colpo alla scienza e l’altro al mito, la professoressa Angela Misiano, con il suo staff, ci accompagnerà in questo “momento magico” di passaggio. Condizioni meteo permettendo, dopo lo spettacolo sotto la cupola, dal piazzale antistante, seguirà l’osservazione del cielo con gli strumenti ed in particolare del pianeta Saturno”.