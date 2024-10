Plastic Free, nove comuni calabresi nell’elenco degli ‘Speciali 111’

Di seguito il comunicato stampa a firma di Ludovica Monteleone, Referente locale Reggio Calabria Plastic Free Onlus, sul recente riconoscimento ricevuto da alcuni comuni calabresi da Plastic Free.

Sono nove i comuni calabresi che rientrano nell’elenco degli “speciali 111” che ieri, a Palazzo Montecitorio, sono stati annunciati per essersi distinti nella salvaguardia ambientale e che, per questo, riceveranno un prestigioso premio il 9 marzo a Milano, presso il Teatro Carcano, durante una cerimonia ufficiale.

La premiazione dei “Comuni Plastic Free” d’Italia è un evento che riunisce le Amministrazioni Comunali più virtuose in tema ambiente, da nord a sud, ormai da tre anni. L’iniziativa, che è stata presentata ieri a Montecitorio alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Fabio Rampelli, prevede la consegna di un riconoscimento a forma di tartaruga alle Amministrazioni che hanno superato una specifica valutazione da parte del comitato interno dell’associazione basata su: lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con Plastic Free.

Dichiara in conferenza stampa il vicepresidente della Camera, on. Fabio Rampelli:

“A tutte le 111 Amministrazioni va il nostro plauso per le azioni meritorie che portano avanti sui territori. I Comuni potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori”.

Dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus:

“Dalla scorsa edizione registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le Amministrazioni comunali ripongono su questo premio”.

I risultati dei comuni calabresi

Tra le Regioni più virtuose si distingue il Veneto con 13 comuni, seguito da Lombardia, Abruzzo e Calabria con 9 comuni ciascuno.

In Calabria riceveranno l’ambito premio i comuni di Scalea, Tortora, Diamante (Cosenza); Tropea, Parghelia (Vibo Valentia); Montepaone, Girifalco, Stalettì (Catanzaro) e San Ferdinando (Reggio Calabria). Alla cerimonia di marzo a Milano saranno presenti i rappresentanti delle Amministrazioni e i referenti comunali, provinciali e regionali di Plastic Free che hanno lavorato in sinergia in questi anni per rendere questo traguardo raggiungibile.

Dichiara Luca Gaetano, Sindaco di San Ferdinando (RC):

“Siamo felici di appartenere alla famiglia dei Comuni Plastic Free 2024. È un riconoscimento importante per San Ferdinando, un attributo di cui andiamo giustamente fieri. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno per la sostenibilità ambientale, la tutela del paesaggio e la cura dei beni comuni, valori in cui bisogna credere e su cui impegnarsi con azioni concrete. Continueremo a lavorare instancabilmente per preservare e valorizzare la bellezza del nostro territorio e ispirare altri a seguire il nostro esempio. Grazie a Plastic Free Onlus, a tutti i volontari e quanti hanno contribuito a rendere possibile questo importante risultato”.

Commentano i referenti calabresi di Plastic Free: