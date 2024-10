Plastic Free, nuovo appuntamento di pulizia sulle coste calabresi

Dalle ore 8.30 alle ore 11:30, i volontari della Onlus nazionale Plastic Free si incontreranno sulla spiaggia adiacente la foce del fiume Budello, a Gioia Tauro, per un nuovo evento di clean up con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sugli effetti nocivi derivanti dall’abbandono dei rifiuti nell’ambiente e sulle conseguenze dell’utilizzo sconsiderato di plastica monouso.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gioia Tauro, sarà realizzato in sinergia con le associazioni di volontariato di Gioia Tauro e Green Revolution Palmi.

L’appuntamento è domenica 25 giugno alle ore 08:30 all’Anfiteatro di Via Belvedere a Gioia Tauro.

Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4883/25-giu-gioia-tauro

Si consiglia di portare con sé guanti da giardinaggio, borraccia con l’acqua, cappello e protezione solare. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni.