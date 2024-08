Reggio, un’estate all’insegna di Plastic Free: nuovo appuntamento a Catona

I referenti reggini: "Un’estate difficile per il nostro mare, non siamo riusciti a fermarci e abbiamo deciso di raddoppiare il nostro impegno"

Non si fermano i volontari di Plastic Free in questa movimentata estate reggina: un nuovo appuntamento dedicato alla Terra avrà luogo questa domenica, 25 agosto, sulla spiaggia di Catona.

È stata un’estate all’insegna del rispetto e dell’educazione ambientale, quella dei volontari di Plastic Free, che in questi mesi non si sono mai fermati prendendosi cura delle spiagge della città insieme a tante altre realtà del territorio che hanno unito le forze per lo stesso scopo.

Dichiarano i referenti reggini di Plastic Free, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Alberto Fio e Giovanni Mannuzza, invitando chiunque voglia dare una mano a partecipare alla giornata ecologica di domenica a Catona

“In un’estate particolarmente difficile per l’ecosistema marino e per il nostro mare, in cui si sono registrate temperature elevatissime nelle acque e tantissime segnalazioni di tartarughe marine trovate impigliate nelle attrezzature da pesca abbandonate, non siamo riusciti a fermarci e abbiamo deciso di raddoppiare il nostro impegno”.

L’evento sarà aperto a grandi e piccini e sarà organizzato in collaborazione con Stazione E1, che per tutta l’estate ha ospitato “Radio Eco Bella Beach” una rubrica radiofonica dedicata all’ambiente, a cura di Alessandro Bellantoni e Serena Pensabene (vice referente regionale di Plastic Free) per sensibilizzare i bagnanti a prendersi cura della spiaggia e ad assumere comportamenti virtuosi durante la permanenza al lido.

L’appuntamento è domenica 25 agosto alle ore 17:00 sulla spiaggia di Catona Bolano, accanto al lido Stazione E1 (ex dopolavoro ferroviario).

Per partecipare è necessario iscriversi, gratuitamente, al link dedicato all’evento: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8670/25-ago-reggio-di-calabria.

È consigliabile portare con sé dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

Grazie alla partecipazione e al supporto del Comune, e in particolare del settore ambiente nelle persone di Pietro Barillà, Paolo Spanò e Pasquale Bonocore, sarà garantita la presenza della ditta per tutta la durata dell’evento e assicurato l’immediato smaltimento dei rifiuti raccolti.

Affermano i referenti organizzatori dell’evento: