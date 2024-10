Plastic Free a Reggio Calabria, grande successo per l’iniziativa al tempietto

Più di 100 volontari si sono riuniti per cercare di dare dignità a un luogo magnifico ma purtroppo troppo spesso abbandonato

Grande partecipazione all’evento di Reggio Calabria per la data nazionale di Plastic Free. Più di 100 volontari si sono riuniti domenica 26 settembre al tempietto per cercare di dare dignità a un luogo magnifico ma purtroppo troppo spesso abbandonato. Gli organizzatori, attraverso Facebook, hanno ringraziato tutti per la partecipazione, comprese le associazioni Differenziamoci Differenziando e Visionari.

Leggi anche

Per la giornata di ieri previsti 300 appuntamenti in tutta Italia, che si sono svolti contemporaneamente con l’obiettivo di raggiungere i 30.000 partecipanti e rimuovere dall’ambiente 300.000 kg di plastica e rifiuti vari.