Plastic Free, un successo l’iniziativa al Tempietto di Reggio Calabria

Giovani e non, tanti i reggini che hanno dato un esempio di collaborazione e socialità, un atto d'amore per Reggio. Le foto

Un successo anche il sesto appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando. L’iniziativa, promossa dalle due associazioni, è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra Città.

L’appuntamento che ha visto coinvolto un folto gruppo di reggini innamorati della propria città è stato al “Tempietto”, luogo che purtroppo ha bisogno di attenzioni.

Ludovica Monteleone, ai microfoni di CityNow, racconta dell’esperienza odierna.

“Ho conosciuto Plastic Free per caso e mi sono subito avvicinata a questa bella realtà. Vivendo per tanti anni a Milano e conoscendo esempio di questo tipo, mi fa estremamente piacere vedere anche a Reggio Calabria queste realtà sociali. Vedo tanta voglia di fare e dare un supporto concreto in favore della propria terra, parteciperò sicuramente anche alle prossime iniziative”.