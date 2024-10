Plastic Free e le Università Calabresi in Rete per la Sostenibilità

Plastic Free in tour nelle università per sensibilizzare sui danni della plastica e del cambiamento climatico. Appuntamento a Reggio il 29 ottobre

Una settimana di incontri nelle università della Calabria: il 26 e il 29 ottobre, Plastic Free incontra gli studenti dell’Università della Calabria (Cosenza), dell’Università Magna Graecia (Catanzaro) e dell’Università Mediterranea (Reggio Calabria), con attività di sensibilizzazione sulle conseguenze del cambiamento climatico e sulla problematica dei rifiuti in plastica.

“Le Università Calabresi in Rete per la Sostenibilità”

L’evento, dal titolo “Le Università Calabresi in Rete per la Sostenibilità”, si svolge nell’ambito dell’iniziativa RUS Action For Climate, promossa dalle università calabresi in collaborazione con Plastic Free, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle problematiche derivanti dall’inquinamento.

Appuntamento a Reggio Calabria il 29 ottobre

Per Reggio Calabria, l’appuntamento è il 29 ottobre alle ore 09:30 alla Residenza Universitaria di Via Roma. La vice referente regione Calabria di Plastic Free, Serena Pensabene, e la referente provinciale per Reggio, Ludovica Monteleone, discuteranno insieme agli studenti degli effetti del cambiamento climatico e dell’abuso di plastica. A seguire, i volontari dell’associazione e gli studenti si dedicheranno a un clean-up delle aree limitrofe alla residenza e al centro cittadino.

Partecipazione aperta a tutta la comunità studentesca

L’appuntamento è aperto a tutta la comunità studentesca. Chiunque voglia partecipare può fare riferimento alle referenti di Plastic Free e ai docenti referenti dell’iniziativa: Prof.ssa Mistretta, Prof.ssa Samarro e Prof. Mangano.