‘Plutonio’ di Monica Mistretta, presentazione a Reggio in anteprima nazionale

Venerdì 30 Novembre alle ore 17.30 presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale, sarà presentato il libro “Plutonio. Navi a perdere, vincerà chi avrà l’ultima bomba” scritto dalla giornalista free lance Monica Mistretta, che si occupa prevalentemente di Medio oriente e traffico di armi, e dal Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione Carlo Sarzana di Sant’Ippolito.

Si parlerà di uno dei più grossi misteri mondiali, scaturito dall’indagine affidata ad un PM della Procura di Reggio Calabria, il dr. Francesco Neri, che con il suo pool di investigatori ha cercato di fare luce sul traffico di rifiuti radioattivi ed il contrabbando di plutonio.

Nell’indagine morì il Capitano di corvetta Natale De Grazia. La coraggiosa giornalista svela segreti fino al momento sepolti nel tempo e gli interventi di paesi stranieri che sul quel traffico hanno sviluppato i loro loschi affari, con l’ingerenza di servizi segreti ufficiali e deviati.

Il libro, come dimostrano parecchi inquietanti “segnali” che ne hanno accompagnato la stesura e la lavorazione, risulta altamente pericoloso per chi oggi vuole nascondere le verità di quell’indagine, le morti del capitano De Grazia e della giornalista Ilaria Alpi e l’abbattimento dell’aereo Itavia al largo di Ustica. Nella prefazione al libro, il giudice Carlo Palermo scrive: “Un contributo prezioso per comprendere le occulte (e occultate) chiavi della nostra tormentata storia, ancora lontana dall’essere compiutamente scritta”.

Alla presentazione del libro, coordinata dal direttore di lentelocale.it Gianluca Albanese, interverranno la giornalista Monica Mistretta, il magistrato Francesco Neri, il presidente del Circolo culturale Anassilaos Stefano Iorfida e l’editore di Città del Sole edizioni Franco Arcidiaco. L’evento è patrocinato dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria on.le Nicola Irto e dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha inviato un messaggio di saluto.