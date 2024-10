Via libera al Pnrr, Dalila Nesci: ‘Notizia straordinaria per il Sud’

“L’ok della Commissione Europea al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza farà ricevere all’Italia, entro il mese di luglio, circa 25 miliardi di euro. Il 13% delle risorse previste dal Piano. È un risultato straordinario per i cittadini italiani. Straordinario non solo per il “quanto”, ovvero per i 190 miliardi che sono stati assegnati all’Italia per stimolare la ripresa economica e sociale. Ma anche per il “come”. Ricordiamo molto bene che negli anni scorsi la Commissione Europea non ha avuto timore di segnalare all’Italia imprecisioni procedurali nella programmazione/gestione delle risorse europee”.