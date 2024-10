Un fine settimana da podio per i ragazzi di ‘Esperienza Nuoto’

Soddisfacente fine settimana per gli atleti della società “Esperienza Nuoto” di Reggio Calabria che nelle giornate del 23 e 24 marzo hanno preso parte alle Finali Invernali Regionali FIN Categoria Indoor, svoltesi nella piscina comunale di Cosenza.

Della società “Esperienza Nuoto” del Centro Sportivo “Andrea Maria” di Pentimele, hanno preso parte:

• Colella Eliana

• D’Agostino Giuseppe

• Pennestrì Alessandro

• Pensabene Luca

• Pislaru Darius Gabriel

Sui 18 migliori atleti, per sesso, gara e categoria, delle 11 società partecipanti ai campionati regionali FIN, i 5 atleti della Società Reggina, seguiti dall’allenatore e Co-Presidente Emon Ferruggiara, sono riusciti a distinguersi e a conquistare vari podi nelle proprie categorie e nella categoria Assoluta come:

1º posto, nella sua categoria, per Colella Eliana nel 100 rana, che con il tempo effettuato, le permette di salire sul podio al 3º posto nella classifica assoluta (classifica basata sui tempi migliori di tutte le categorie), 2º posto di categoria nel 200 rana e 5º posto assoluto e 1º posto di categoria nel 50 rana e 5º posto nella classifica assoluta;

2º posto di categoria per Pensabene Luca nel 200 stile libero, 1º posto di categoria nel 50 stile libero e 5º posto assoluto a soli 4 decimi dal primo, 1º posto di categoria nel 50 farfalla e 5º posto assoluto e 1º posto di categoria nel 100 stile libero.

2º posto di categoria nel 50 stile libero per Pislaru Darius Gabriel e 4º posto nel 100 stile libero, migliorando di mezzo secondo il suo tempo personale;

3º posto di categoria per D’Agostino Giuseppe nel 50 stile libero e 3º posto di categoria nel 100 stile libero;

8º posto di categoria per Pennestrì Alessandro nel 50 stile e 8º posto di categoria nel 100 stile libero migliorando di 8 decimi il suo tempo personale.

Per i ragazzi dell’Esperienza Nuoto e il loro allenatore, questi traguardi non sono da considerarsi un arrivo ma un ulteriore motivo per continuare gli allenamenti alla conquista del prossimo appuntamento.