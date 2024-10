‘A mamma’: la dolce poesia in dialetto reggino di Nino Panuccio

Mamme, sono loro il motore di tutto: della vita, dell’amore, della gentilezza, delle buone maniere. Dedicare a loro la seconda domenica di maggio è solo un modo per ricordare loro e ricordarci quanto importanti siano.

Per celebrarle, ancor di più, il poeta Nino Panuccio ha inviato alla redazione di CityNow un’altra delle sue bellissime composizioni.

“Quandu ‘a mamma mori

si ‘ndi vai nu pezzu ‘i cori

comu tanta fu ‘a me pena

quandu muriu me mamma Filumena.

‘A cara mamma sempri ‘a penzu

ndi parramu sempri cu Vicenzu.

‘A so buntà era infinita,

tantu ‘ndi ressi anni ‘nta vita.

‘Ndi ressi gioia e tantu amuri,

cu sapi sulu ‘u signuri.

E u signuri a vossi ‘nto paradisu

mi ‘nci runa gioia e sorrisu.

Eu ‘u sacciu ‘o mamma mia,

tu ‘ndi apri sempri a via

‘a via giusta, a via maestra

tanti auguri… oggi è ‘a to festa.

A tutti i mamma tanti auguri

a vui mamma chi dati amuri

l’amuri chi dati, nui vi ramu

mamma… sulu na parola, ti amu”.