L’amore ai tempi del Coronavirus: la toccante poesia di un giovane di Bagnara – VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una lettrice. A scrivere è la moglie di Andrea, emigrato al nord per lavoro. I due innamorati, così come molti altri in questo periodo, si trovano separati a causa delle misure di sicurezza approvate dal Governo.

“L’amore ai tempi del Coronavirus, se fossi una giornalista senza dubbio il titolo di quest’articolo sarebbe stato proprio questo. Ma non lo sono, sono una semplice moglie innamorata del proprio marito ma anche molto preoccupata.

Lui è Andrea Leonardis, un giovane ragazzo come tanti che lascia la sua terra, Bagnara Calabra, e si trasferisce al nord, Conegliano Veneto per lavoro. Andrea ha la passione innata per l’arte, la poesia e ogni forma di espressione. In un pomeriggio grigio di marzo improvvisamente ascoltando questo audio tutto riprende forma e colore. Per questo vorrei condividerlo con quanta più gente possibile.

Ho chiesto cosa lo avesse spinto a scrivere questa poesia e lui mi ha risposto:

“Nasce dall’esigenza di voler comunicare quanto sia importante in questo momento difficile fermare le nostre menti e imparare nuovamente ad ascoltare il cuore, bussola della nostra esistenza. Davanti alle difficoltà da sempre nell’uomo emergono capacità che sembrano soprannaturali come la collaborazione, la comprensione e il rispetto per il prossimo. Questa quarantena potrebbe aiutarci a ritrovare e a mettere nella vita di tutti i giorni queste componenti essenziali. Solo cosi risorgeremo”.

[custom_video numerazione=”1″ /]