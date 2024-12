Reggio, poesie di Natale alla chiesa della Madonna dei Poveri

"Luci di Natale", questo il titolo dell'evento, sarà un momento speciale di condivisione delle poesie in vernacolo e in italiano, ed è aperto a tutti i poeti che desiderano partecipare

L’Associazione Incontriamoci Sempre ODV, la Parrocchia di San Domenico e l’Associazione di Volontariato San Domenico ODV organizzano per domenica 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata Concezione, alle ore 17:30 nella Chiesa della Madonna dei Poveri, conosciuta anche come “A Cresia i Pipi”, una serata di poesie legate al Santo Natale.

“Luci di Natale”, questo il titolo dell’evento, sarà un momento speciale di condivisione delle poesie in vernacolo e in italiano, ed è aperto a tutti i poeti che desiderano partecipare, declamando le loro opere nella magica atmosfera natalizia. Ogni anno, infatti, in questo giorno, le famiglie reggine allestiscono l’albero e il presepe, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Natale.

I dettagli dell’evento

La serata sarà condotta da Elena Festa e Giovanni Suraci e, a conclusione, i volontari dell’Associazione San Domenico organizzeranno nel piazzale esterno della Chiesa la tradizionale Crespellata.

È gradita la comunicazione dei poeti che intendono partecipare all’evento per poter organizzare al meglio la serata.