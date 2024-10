Poker di argento per l’Academy Sport Center al Campionato Interregionale Combattimento di Taekwondo

Nei giorni di Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2024, l’atmosfera di Rossano, in provincia di Cosenza, è stata carica di tensione e adrenalina con il Campionato Interregionale Combattimento di Taekwondo della Calabria. In mezzo a una competizione agguerrita che ha coinvolto circa 400 atleti provenienti da varie parti del sud Italia, i ragazzi in nero dell’Academy Sport Center hanno messo anche loro piede sul podio, portando a casa un prezioso poker di medaglie d’argento.

Alessia Pizzimenti ha dato il via alle danze nella categoria Junior Femminile -52kg, mostrando una determinazione straordinaria. Nonostante abbia superato brillantemente la semifinale, è stata fermata solo in finale per una differenza di un solo punto. Il suo impegno e la sua tecnica hanno fatto brillare i colori dell’Academy Sport Center.

Eleonora Pegna ha continuato sulla stessa linea nella categoria Junior Femminile -48kg, dimostrando la sua abilità e dedizione. Anche se non è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, il suo talento è stato evidente in ogni parte del combattimento.

Michele Pegna ha rappresentato fieramente l’Academy Sport Center nella categoria Senior Maschile -63kg. Nonostante abbia tenuto un discreto vantaggio per gran parte della gara, è stato sconfitto nella finale dal campione italiano. La sua performance è stata comunque una testimonianza del duro lavoro e della preparazione che caratterizzano gli atleti della squadra.

Il debutto alle gare di combattimento di Andrea Finocchiaro nella categoria Cadetti Maschili Gruppo B -49kg è stato promettente. Con tecnica e un senso acuto di posizione sul tatami, ha superato la semifinale, fermandosi solo in finale. Il suo talento promette grandi risultati per il futuro.

Oltre alle medaglie conquistate, è importante sottolineare il ritorno dei fratelli Pegna alle competizioni, insieme alla forte determinazione di Francesco Pegna, che purtroppo si è fermato alle eliminatorie per un infortunio nella categoria Senior Maschili -63kg.

Questo successo non sarebbe stato possibile senza il costante impegno e la passione del Maestro Barillà Antonio e di tutto lo staff dell’ASD Academy Sport Center.

Le medaglie conquistate sono il frutto di un lavoro intenso e dedicato, che ha reso l’Academy Sport Center un punto di riferimento nel panorama del Taekwondo reggino.