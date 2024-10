Comune di Reggio, polemiche su Minicuci. Pazzano: ‘Cosa avrebbe detto di inaccettabile?’

Il consigliere di La Strada Saverio Pazzano, in un post FB, commenta così la polemica nata a seguito delle dichiarazioni di Antonino Minicuci durante l’ultimo consiglio comunale di Reggio Calabria. Dure le critiche da parte dei consiglieri di minoranza nei suoi confronti. E così, Saverio Pazzano si ritrova a dover difendere Minicuci accusato in questi giorni da tutto il centrodestra.

Ammetto di non averne immediatamente colto la ‘gravità’, che lì per lì non mi sia sembrato niente di che. Non mi rassegnerò mai al fatto che la politica possa essere così inutilmente permalosa.

Quando il consigliere Minicuci ha espresso le sue idee mi sono semplicemente sembrate ragionevoli, condivisibili (per un elettore di cdx, almeno), comunque educate.

In un passaggio -peraltro breve- ha ben detto dell’operato del governatore Occhiuto, ponendo la critica su due soli aspetti: la Sanità e il rilascio delle deleghe alla Città Metropolitana di Rc. In più ha sottolineato -senza peraltro stigmatizzare particolarmente: andate a rivedere la registrazione – che il Governatore, rappresentando un’istituzione, non dovesse lasciarsi andare a certe esternazioni nei confronti di rappresentanti di altre istituzioni: Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.