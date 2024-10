Minicuci punta il dito contro la Regione: ‘Occhiuto poco istituzionale’

È iniziato con un minuto di silenzio dedicato alla memoria di Mimmo Raffa, giornalista volto noto di TeleReggio ma anche regista, attore e Presidente dell’associazione Blue Sky Cabaret, il consiglio comunale odierno di Reggio Calabria. Un lungo applauso ha seguito la commemorazione che ha preceduto l’inizio dei lavori.

I preliminari hanno visto protagonisti il consigliere Angela Marcianò, con un discorso a sostegno della “difesa” della città ed il consigliere Antonino Minicuci che è tornato a parlare dell’ormai famosa “scommessa” di reperire 1 milione di euro dalle casse del Comune e delle funzioni che la Città Metropolitana, ancora dopo lungo tempo, attende dalla Regione Calabria.

Ha aperto il suo intervento parlando dell’assenza nell’aula Battaglia di Castorina, il consigliere Minicuci, sottolineando la mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della maggioranza e della Prefettura. Immediatamente dopo l’esponente dell’opposizione è tornato a parlare di quella “scommessa” che lo aveva visto protagonista lo scorso luglio:

“Sono in grado di trovare dalle pieghe del bilancio 1 milione di euro in 60 giorni “.

Era questa la promessa alla città e che, nei giorni scorsi, è stata al centro di un botta e risposta con il sindaco f.f. Paolo Brunetti.

“La stampa locale nei giorni scorsi ha riportato una mia dichiarazione e, subito dopo, quella del sindaco “fifi”, il sindaco Brunetti. A distanza di quasi 3 mesi non ho ricevuto la documentazione ed i dati richiesti per mettere in atto quella sfida lanciata all’amministrazione. Il capogruppo della Lega, Giuseppe De Biasi aveva infatti stilato anche un elenco delle informazioni necessarie da parte di tutti i dirigenti e RUP relativamente ai capitoli di bilancio in cui si potevano ricavare somme utili per l’amministrazione.

In questo senso, signor Sindaco, le avevo dato la mia disponibilità, capendo che l’amministrazione avrebbe teso la mano. È possibile che lo faccia io in prima persona, come qualsiasi altro consigliere, non perché in un dato momento mi trovi a Massa, a Genova, a Milano. Se lei mi dà i dati, che potrebbero essere pronti in 3 giorni, al massimo una settimana, noi nel giro di un mese (non 60 giorni) riusciremo a reperire le somme.

Non voglio fare polemica, basti dire che non c’è bisogno di portare i documenti col carretto a Massa, perché questi ultimi possono essere trasmetti anche in via telematica e dialogare a distanza. Sono a disposizione per raggiungere il risultato”.