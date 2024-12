Polisportiva Futura: ‘Operazione aggancio contro l’Academy Pescara’

Appuntamento importante per la Polisportiva Futura, che dopo aver sfiorato il successo esterno contro il Melilli, ritorna in casa, pronta per abbracciare lo straordinario pubblico del Palattinà.

Calcio d’inizio venerdì 6 dicembre 2024 alle 19.30 contro l’Academy Pescara. Sfida più che ostica contro un team che sta veleggiando al terzo posto in classifica in solitudine con 16 punti. Operazione aggancio per i giallo-blu, che sono in ritardo rispetto all’avversario di soli 3 punti.

Pescara, squadra di esperienza e talento

Tra le fila degli abruzzesi, Morgado e Junior, vincitori di tanti scudetti e titoli, fanno ancora la differenza nonostante l’età. Rodriguez e Calderolli sono giocatori navigati e importanti per il collettivo. Masi, Marrazzo, Liviero e Baiocchi rappresentano invece la quota italiana, alzando il livello del roster.

I portieri Mazzocchetti (con trascorsi in Serie A) e Cilli sono di grande affidamento. La squadra, allenata da Saverio Palusci (anche lui con trascorsi in A), viene da 3 vittorie consecutive. Non sicuramente una sorpresa, considerata la caratura del roster.

Futura, con Musumeci ma senza Scalavino

In casa Futura ritornerà Luigi Musumeci dopo la squalifica, ma il tandem Martino-Honorio dovrà fare a meno di Paolo Scalavino, squalificato.

Diretta YouTube sul canale ufficiale del club!

Novità per quanto riguarda la diretta streaming: la gara verrà trasmessa in diretta YouTube sul nuovo canale ufficiale del club.

Modalità d’ingresso

Il biglietto singolo di accesso alle gare è acquistabile al costo di 5 euro.

Modalità di vendita: