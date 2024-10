Polistena, Anastasi (IriC) incontra il neo dirigente del Commissariato Casaburi

Il Consigliere regionale di “Io resto in Calabria”, Marcello Anastasi, ha incontrato oggi il dr. Carlo Casaburi, originario di Salerno, già Dirigente di Polizia a Siderno, Bovalino e Merano (BZ) e oggi nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Polistena.

Nel porgergli il suo personale benvenuto e il suo saluto istituzionale a nome anche dell’intero Gruppo politico guidato da Pippo Callipo, Anastasi si è intrattenuto per sollevargli alcune situazioni riguardanti la sicurezza dei cittadini e per affermare la cultura della legalità quale impegno rispetto al quale non è possibile abbassare la guardia.

“Ho chiesto al dr. Casaburi – ha dichiarato Anastasi – di prendere a cuore con priorità la questione dei giovani attraverso azioni di contrasto e di prevenzione al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti”. “Ho anche posto all’attenzione del nuovo dirigente della Polizia di Stato di Polistena l’accresciuta vulnerabilità, rispetto al passato, degli adolescenti della Piana di Gioia Tauro, che soprattutto negli ultimi anni ha favorito l’aumento della dipendenza e del consumo di “sostanze stupefacenti”.

Anastasi, da uomo di scuola in quanto Docente per moltissimi anni presso vari Istituti scolastici superiori del territorio, ha chiesto al nuovo Commissario di voler prendere personalmente a cuore tale problema per garantire uno stato di massima serenità e di benessere sociale e per prevenire le gravi problematiche che altrimenti potrebbero molto seriamente ricadere a danno della salute dei ragazzi, compromettendone la loro crescita, e delle loro famiglie in dovere di affrontare le relative conseguenze anche sul piano economico.