Polistena, giochi anni ’90 e non solo: ‘Arte che Parla’ e ‘Joka Calabria’ in piazza

Dalla promozione del territorio calabrese al divertimento per i più piccoli: il 5 gennaio a Polistena, in piazza, si chiude il Cartellone Natalizio

L’associazione di promozione sociale “Arte che Parla” insieme all’associazione di promozione sociale “Joka Calabria”, con il patrocinio del Comune di Polistena (R.C.), organizzano la prima edizione di “Arte che Joka”, un intero pomeriggio dedicato ai giochi classici intramontabili degli anni ’90 e non solo, completamente rivisitati. Joka Calabria è un’associazione cosentina che si occupa di promozione del territorio calabrese attraverso il gioco, in particolare giochi da tavolo e con le carte, e sta portando in giro per le piazze il suo progetto “Joka tour”, con il quale vuole far conoscere le bellezze della Calabria attraverso video che raccontano la nostra regione in modo divertente al motto di “Ma tu a canusci a Calabria…”.

Il suo presidente, Giuseppe Biscardi, è l’ideatore e promotore di questa bella realtà, molto seguita in particolare su Tik Tok, un modo intelligente di utilizzare i social per parlare di cultura e arte e per arrivare facilmente a tutti con un linguaggio semplice e scherzoso. Durante l’evento sarà presente la Befana che intratterrà i più piccoli, i quali potranno farsi una foto e giocare con lei.

Un pomeriggio di giochi e condivisione

“Arte che Joka” si terrà a Polistena, presso Piazza della Repubblica, il 5 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Questo evento va a chiudere il Cartellone Natalizio della città di Polistena. Sarà un momento importante, poiché l’associazione di promozione sociale “Arte che Parla” si ripropone di far arrivare l’arte e i messaggi in essa contenuti a tutti, con un linguaggio semplice e con la voglia di diffondere bellezza in un contesto, quello calabrese, non sempre facile, ma che ha estremo bisogno di cura, di crescita e di momenti di scambio e di incontro.

Per qualunque altra informazione, vi invitiamo a contattare il numero Whatsapp: 379-1359049.