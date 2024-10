Polistena, consegnati i lavori della nuova palestra a servizio degli istituti ‘Rechichi’ e ‘Renda’ – FOTO

“Abbiamo presentato un progetto molto atteso dal territorio che riguarda il nuovo centro sportivo per permettere ai nostri ragazzi di utilizzarlo a pieno” – ha dichiarato il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presente a Polistena per la consegna dei lavori della nuova palestra destinata agli istituti scolastici ‘Rechichi’ e ‘Renda’.

Un nuovo centro sportivo per Polistena

Il progetto, finanziato dalla Città metropolitana con un investimento di oltre un milione e trecentomila euro, prevede la realizzazione di una struttura moderna, che sarà completata entro un anno. Oltre a servire la comunità scolastica, la palestra potrà essere utilizzata anche da associazioni sportive locali, in sinergia con il Comune di Polistena.

Caratteristiche del nuovo impianto sportivo

L’intervento mira a recuperare un’area degradata tra gli istituti scolastici ‘Rechichi’ e ‘Renda’, attualmente usata come parcheggio, per trasformarla in un centro sportivo di 668 mq. La struttura comprenderà spogliatoi, sala medica e sarà alimentata da un impianto fotovoltaico e solare termico per la produzione di energia.