Ospedale di Polistena, Muraca (Pd) chiede chiarezza sulla nomina del nuovo direttore

Il consigliere regionale del gruppo del Pd Giovanni Muraca nei prossimi giorni depositerà a Palazzo Campanella un’interrogazione a risposta scritta, ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno, per chiedere al presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto di fare chiarezza sulla recente nomina del nuovo Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia presso l’Ospedale di Polistena, avvenuta con deliberazione n. 807 dell’11 ottobre 2024.

La nomina, con delibera del Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia, ha assegnato l’incarico al candidato che, nella graduatoria del 2022, si era classificato in seconda posizione, revocando così l’avviso pubblico indetto in precedenza il 24 settembre 2024 per la selezione di un nuovo direttore.

Verifica delle competenze del nuovo direttore della Cardiologia

L’interrogazione, che sarà presentata a stretto giro da Giovanni Muraca, ha l’obiettivo di verificare se il nuovo incaricato possieda effettivamente le competenze specifiche richieste dal profilo per il ruolo di Direttore della Cardiologia, in particolare nel settore della cardiostimolazione, nella gestione di emergenze cardiovascolari e nell’addestramento di giovani medici in questa branca della cardiologia. Inoltre, si richiedono informazioni sulla capacità del neo-direttore di esercitare il ruolo con la necessaria esperienza e conoscenza scientifica per proseguire l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento dal Dott. Enzo Amodeo che ha portato Cardiologia a livelli di eccellenza.

Richieste di chiarimenti sulla revoca dell’avviso pubblico

Muraca chiede, infine, le motivazioni che hanno portato alla decisione di indire un avviso pubblico il 24 settembre 2024, per poi revocarlo a distanza di poche settimane, l’11 ottobre 2024.