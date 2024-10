A Polistena la ‘Notte delle corti aperte’

Il prossimo 4 agosto, Polistena sarà teatro della 14ª edizione di “Corti Aperte“, un evento imperdibile che trasformerà il cuore storico della città in un palcoscenico a cielo aperto.

Durante la serata, le antiche corti dei palazzi nobiliari del ‘700 apriranno le loro porte al pubblico, offrendo un viaggio straordinario tra passato e presente. I visitatori potranno esplorare le corti storiche, ammirando l’architettura e l’atmosfera unica di questi luoghi ricchi di storia seguendo un circuito stabilito.

L’evento sarà accompagnato da installazioni di arte contemporanea, che creeranno un dialogo affascinante con gli spazi secolari, e da performance di artisti di strada, musicisti, trampolieri, mangiafuoco, attori e gruppi musicali che animeranno le corti e le vie della città con esibizioni, mostre e attrazioni coinvolgenti.

Un’esperienza da vivere, dove luci, suoni e visioni si intrecceranno per offrire ai partecipanti una serata indimenticabile.

“La Notte delle Corti Aperte” è un evento gratuito e aperto a tutti finanziato in parte con fondi regionali di cui alla legge ex 13/1985 ed inserito nel cartellone dell’Estate Culturale polistenese 2024.

Il Sindaco Michele Tripodi ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di presentare la 14ª edizione di “Corti Aperte” quale occasione per rafforzare l’identità di Polistena in un momento in cui ricorrono tentativi maldestri di cancellare la nostra città dietro fusioni mascherate o altri espedienti analoghi. La nostra programmazione estiva non a caso si chiama SONO POLISTENA, con eventi di richiamo e completamente gratuiti, pensati per tutti i cittadini, giovani e turisti, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e promuovere la cultura in tutte le sue espressioni. Per la prima volta, durante questa edizione, verrà aperto l’ingresso di Palazzo Sigillò. Dopo i lavori di restauro, il palazzo sta per essere consegnato alla città nella sua bellezza originaria, con il valore aggiunto della Casa della Cultura quale polo artistico, museale, librario e culturale.”