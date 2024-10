A Polistena ‘Open Day’ Assistente alla Comunicazione Lis-Braille

Giovedì 29 Novembre, a partire dalle ore 16:00, si terrà in via Catena, 33 a Polistena l’OPEN DAY dedicato alla figura dell’Assistente alla Comunicazione – LIS – BRAILLE.

Il CESESC di Polistena, ente di formazione professionale, dedica questa giornata a tutti coloro che sono interessati alla figura di Assistente alla Comunicazione. In vista della fine del I anno di corso e in previsione del II anno, la Scuola vuole offrire la possibilità di spiegare il programma, gli sbocchi, la funzione e l’utilità. Per questo motivo giorno 29 Novembre alle 16:00 i docenti presenteranno il corso.

Lo scopo del corso è quello di fare acquisire quelle particolari competenze, abilità e conoscenze, che consentano ai corsisti di trovare uno specifico ruolo nel territorio, nei servizi pubblici e privati, nella scuola di diverso ordine e grado e all’interno di imprese e istituzioni, rivolto ad instaurare un’ adeguata relazione con gli alunni disabili.

Formare figure professionali qualificate al fine di incentivare politiche attive locali mirate all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e parimenti, sostenere la nascita e lo sviluppo di forme di lavoro di elevato spessore sociale, capaci di promuovere, organizzare e gestire servizi polivalenti rivolti ad una pluralità di soggetti svantaggiati. Una figura professionale volta ad una assistenza specialistica e qualificata nei confronti di soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale, la cui gravità o limitazioni di autonomia determini la necessità di un’assistenza “ad personam”, in grado di garantire, in sinergia con il personale previsto dalla normativa vigente, l’inserimento in ambiti socio educativi, ricreativi e formativi.