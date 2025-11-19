“Focus ‘ndrangheta”, a Gioia Tauro ritrovate due macchine rubate

La Polizia di Stato ha svolto, nei giorni scorsi, un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Gioia Tauro e Rizziconi, previsto nell’ambito del piano transnazionale “Focus ‘ndrangheta” e volto a rafforzare la presenza dello Stato nei territori a più alta densità criminale, a contrasto di diverse forme di illegalità.

Dettagli sui controlli effettuati

Nel corso dei controlli, svolti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, sono state identificate 1333 persone, di cui 482 con precedenti di polizia, e controllati 554 veicoli. Sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed è stata contestata una violazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente, con relativo sequestro della stessa.

Il ritrovamento di autovetture rubate

Gli Agenti delle Volanti hanno altresì rinvenuto, in un’area periferica della città, un vero e proprio deposito di autovetture rubate, tutte ancora in buono stato che, grazie a tempestivi accertamenti, sono state restituite ai legittimi proprietari.