Polizia di Stato, 167° anniversario, il neo questore Vallone: “Garantiamo la sicurezza in una città difficile”

Un’occasione di festa non solo per la Polizia di Stato ma per l’intera città che oggi accoglie al Teatro Cilea le donne e gli uomini di una delle quattro forze di polizia italiane che da oltre 150 anni protegge i cittadini.

Quella di questa mattina è la prima festa della polizia per il neo Questore di Reggio Calabria dott. Maurizio Vallone.

“E’ la mia prima festa della Polizia qui a Reggio Calabria e vedere all’interno di questo teatro meraviglioso così tanta gente contornato da tanti ragazzi e giovani non può che emozionarmi. E’ la dimostrazione di come la città voglia partecipare alla vita della Polizia. Siamo qui per servire i cittadini e per proteggerli e per essere al loro fianco in una città così difficile. Vedere l’enorme pubblico di oggi formato da bambini fino alle massime autorità non può che rendermi orgoglioso. Una festa che ci dà una grande spinta emozionale. Esserci sempre è il motto di questa grande festa. Il motto parte dall’ispirazione del capo della Polizia a cui dobbiamo sempre dire grazie per la sua vicinanza. Esserci sempre vuol dire che non bisogna limitarsi a fare il proprio lavoro in maniera ordinaria ma è importante lavorare con cuore, passione, e determinazione. Le premiazioni di questa mattina testimoniano come questa terra non produce solo ‘ndranghetisti ma anche e soprattutto gente onesta che forma la parte sana di questa città”.