Reggio, sequestrati 300 fuochi d’artificio venduti abusivamente

Dopo il sequestro di quasi 5.000 artifizi pirotecnici effettuato nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha messo a segno un altro importante intervento nella mattinata di oggi, a seguito di servizi mirati contro la vendita illegale di articoli pirotecnici su area pubblica.

Nuovo sequestro di botti illegali a Reggio Calabria

Durante l’operazione odierna, è stato individuato un ulteriore venditore abusivo, il quale ha messo in vendita circa 300 articoli pirotecnici senza la necessaria autorizzazione e in violazione delle norme di sicurezza. Per il venditore, oltre alla sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro, è scattato il sequestro del materiale.

Il destino del materiale sequestrato

Il materiale sequestrato è stato affidato in custodia a una ditta specializzata in attesa dei provvedimenti amministrativi di confisca e distruzione. Dopo le formalità di rito, l’ambulante è stato segnalato alle autorità competenti, tra cui la polizia, la guardia di finanza e gli uffici comunali, per l’adozione di ogni provvedimento di competenza.