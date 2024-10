Polizia Municipale Reggio, proroga senza soluzione di continuità per Zucco

La “linea” del comandante Zucco si è certamente sentita in questi mesi

La Giunta comunale ha accordato piena fiducia al Comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco.

Lo ha messo nero su bianco nella delibera licenziata nel corso della seduta dell’esecutivo dello scorso 28 ottobre a Palazzo San Giorgio, quando, certificando la permanenza di “gravi e motivate ragioni” ha deciso di prorogare “senza soluzione di continuità” l’utilizzo condiviso di Zucco.

D’altra parte, il Comune di Lamezia, attraverso la Commissione straordinaria che lo governa ha già espresso il nulla osta alla mobilità, con decorrenza dalla data di cessazione della proroga di utilizzo dello stesso.

Ora, per incassare l’ok definitivo, da palazzo San Giorgio attendono il rilascio dell’autorizzazione all’assegnazione definitiva da parte della Commissione di Stabilità degli Enti Locali, in esito alla procedura di mobilità, e comunque non dopo la fine dell’anno.

Di lavoro ce n’è sicuramente ancora tanto da fare, fuori e dentro il Comando di Viale Aldo Moro, che soffre ormai da anni di una gravissima e cronica carenza di personale. La “linea” del comandante Zucco si è certamente sentita in questi mesi, anche grazie ai diversi strumenti messi in mano agli uomini della Municipale impegnati su più fronti a garantire la sicurezza urbana, anche contrastando l’antico vizio reggino della sosta selvaggia. La proroga dell’utilizzo di Zucco, è arrivata nel giorno del tragico incidente mortale occorso sulle Bretelle del Calopinace, dove già con una raffica di multe la Polizia municipale stava provando ad arginare il fenomeno dell’alta velocità su una strada rivelatasi già in passato molto pericolosa.

Zucco, come si ricorderà, è risultato il primo della graduatoria relativa all’avviso di mobilità approvata da Palazzo San Giorgio nel luglio scorso.

Ad agosto la Commissione straordinaria di Lamezia aveva prorogato per ulteriori tre mesi la convenzione di utilizzo stipulata con il Comune di Reggio.

Ora, se dalla Commissione di stabilità degli Enti Locali non perverrà alcuna contestazione, Reggio potrà avere un proprio comandante in capo alla Municipale.