Calabria, in arrivo 165 nuove unità della Polizia di Stato

Sono 165 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria, nell’ambito del piano di assegnazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza”.

A renderlo noto è la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, che entra nel dettaglio delle destinazioni. Alla Questura di Catanzaro – spiega – sono assegnate 12 nuove unità, di cui 8 ispettori e 4 agenti.

A queste si aggiungono, sempre per la provincia di Catanzaro, 10 unità al Sisco (6 ispettori e 4 agenti), 2 unità alla Polizia di frontiera (1 ispettore e 1 agente) e 2 unità agli uffici tecnici (1 ispettore e 1 agente), per un totale provinciale di 26 nuove assegnazioni.

Per la provincia di Cosenza sono previste complessivamente 29 unità: 2 ispettori alla Questura, 8 unità al Commissariato di Castrovillari (2 ispettori e 6 agenti), 8 agenti al Commissariato di Paola, 6 agenti alla Polizia stradale, 4 unità alla Polizia Ferroviaria (1 ispettore e 3 agenti) e 1 agente alla Polizia Postale.



Alla provincia di Crotone sono destinate 10 unità, con 8 ispettori assegnati alla Questura e 2 unità alla Polizia Stradale (1 ispettore e 1 agente).



Il contingente più consistente riguarda la provincia di Reggio Calabria, che potrà contare su 81 nuove unità: 32 alla Questura (20 ispettori e 12 agenti), 15 alla Squadra mobile (5 ispettori e 10 agenti), 5 agenti al Commissariato di Condofuri, 14 unità al Sisco (9 ispettori e 5 agenti), 7 agenti alla Polizia stradale, 1 ispettore alla Polizia ferroviaria, 2 unità alla Polizia postale (1 ispettore e 1 agente), 2 agenti al Reparto volo, 1 ispettore agli uffici tecnici e 2 ispettori al Nucleo operativo di protezione.



Alla provincia di Vibo Valentia sono assegnate 19 unità: 8 ispettori alla Questura, 5 unità alla Squadra mobile (1 ispettore e 4 agenti), 4 unitità alla Polizia stradale (2 ispettori e 2 agenti), 1 ispettore alla Polizia postale e 1 ispettore all’Istruzione.

“Questo nuovo e significativo rafforzamento degli organici – conclude la sottosegretaria Ferro – su sui ci sono stati la costante attenzione dei parlamentari calabresi di Fratelli d’Italia e un proficuo confronto con i sindacati di Polizia, è il segno concreto del forte impegno del capo della Polizia, Vittorio Pisani, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per la sicurezza in Calabria.



Un investimento mirato che punta a potenziare il controllo del territorio, sostenere il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa e garantire maggiori livelli di sicurezza ai cittadini, soprattutto nelle aree più esposte a fenomeni criminali”.