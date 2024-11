Sna a Reggio, il ministro Zangrillo: ‘Calabria modello di successo’

“Quello del Polo formativo SNA della Calabria è il successo di un modello che stiamo adottando anche nelle altre regioni italiane: aggiorniamo le competenze dei nostri dipendenti pubblici, fornendo strumenti adeguati ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte, e valorizziamo le eccellenze dei nostri territori grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni, le università e gli istituti di formazione”.

Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, in occasione del primo anno di attività del Polo SNA di Reggio Calabria.

Un Iniziativa Istituzionale di Valore

Istituito a Palazzo Zani con decreto del Ministro Zangrillo, e reso operativo dal protocollo d’intesa sottoscritto un anno fa da Dipartimento della funzione pubblica, SNA, Regione Calabria e Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Polo è stato fortemente voluto dal governatore Roberto Occhiuto, dall’europarlamentare Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento territoriale della SNA, e dal vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

Un Anno di Successi e Risultati

“Ringrazio i firmatari del protocollo per questo anno di attività proficuo e virtuoso – aggiunge il Ministro Zangrillo. La formazione non è un costo, ma un investimento sul fattore umano per garantire un processo di aggiornamento continuo, capace di mettere le nostre persone, e le organizzazioni di cui fanno parte, nelle condizioni di affrontare al meglio le complesse sfide dell’innovazione, al fine di offrire servizi sempre in linea con le aspettative dei nostri utenti, cittadini e imprese”.

Il Polo formativo della Calabria risponde in modo esemplare a questa missione, rendendo la PA calabrese più moderna ed efficiente. Un contributo significativo allo sviluppo dei nostri territori e dell’intero Paese.