Sna a Reggio, conferenza per raccontare il primo anno di attività

Il Polo Formativo Territoriale della Calabria della SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, per celebrare il suo primo anno di attività, ha indetto un incontro con gli organi d’informazione presso Palazzo Zani, sede SNA di Reggio Calabria, in via dei Bianchi.

Conferenza stampa del 28 novembre

Domani, giovedì 28 novembre, alle ore 17, si terrà una conferenza stampa per tracciare il bilancio dell’anno appena trascorso e per illustrare il programma dell’anno che verrà.

Evidenziando l’impatto positivo sulla formazione dei dipendenti pubblici provenienti da tutto il Sud Italia e le sinergie sviluppate con le amministrazioni locali, nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno illustrati i risultati dell’attività 2024 del Polo Formativo, fortemente voluto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Paolo Zangrillo, dal Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, e dall’allora Vice Presidente della Regione, On. Giusi Princi, tuttora Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo formativo regionale SNA.

Programma formativo 2025

Particolare attenzione sarà poi dedicata all’illustrazione del programma formativo 2025, frutto di un’intensa collaborazione della SNA con gli enti territoriali e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Interventi alla conferenza stampa

In conferenza stampa domani interverranno: