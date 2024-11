Ponte sullo Stretto a 13,5 miliardi, Busia (Anac): ‘Possibili rischi sui vincoli europei’

Il presidente Anac critica la mancanza di un progetto esecutivo completo per il Ponte sullo Stretto

L’aggiornamento del valore del Ponte sullo Stretto a 13,5 miliardi, annunciato ieri dall’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, “accresce i rischi” di superare i vincoli europei sulla spesa, secondo il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia.

Parlando con l’ANSA a margine del convegno annuale con le Authority italiane organizzato da Consumers’ Forum, Busia ha dichiarato:

“Uno degli elementi che sin dall’inizio avevo evidenziato”.

Mancanza di un progetto esecutivo complessivo

Busia ha sottolineato che il legislatore ha scelto di non avere un progetto esecutivo complessivo per l’opera, un elemento critico che rende impossibile conoscere nei dettagli se, come e quanto costerà l’intero progetto.

“Ora capiremo di quanto e come”, ha aggiunto il presidente dell’Anac. Leggi anche

Vincoli europei e preoccupazioni sui costi

Il presidente dell’Anac ha ribadito che, in base ai vincoli europei, i costi del progetto non possono superare il 50% di quelli previsti nell’appalto originario. L’aggiornamento del valore a 13,5 miliardi potrebbe mettere ulteriormente a rischio il rispetto di tali parametri, sollevando dubbi sulla sostenibilità economica e operativa dell’opera.

Fonte: Ansa Calabria