Ponte sullo Stretto, Brunetti: 'Non sono contrario, ma ci sono altre priorità'

Ponte sullo Stretto, si avvicina l'appuntamento di martedì 8 novembre con l'incontro a Roma tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani.

Una congiuntura politica nazionale e regionale senza precedenti rappresenta un'enorme occasione da non farsi scappare ma, al contempo, una grossa responsabilità per tutti gli attori coinvolti. Per anni hanno dichiarato, ribadito ed evidenziato la volontà di costruire il Ponte sullo Stretto di Messina, tratteggiandone le grandi potenzialità e la crescita che assicurerebbe a tutto il Sud Italia. Adesso, dall'altro degli incarichi importanti che ricoprono, anche nei settori che riguardano strettamente da vicino la realizzazione del Ponte, ne hanno l'occasione concreta.

Cosa pensa l'amministrazione comunale di Reggio Calabria in merito alla costruzione del Ponte sullo Stretto? Il sindaco f.f. Paolo Brunetti, ai microfoni di CityNow, si mostra tiepido rispetto all'eventualità.