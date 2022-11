Ponte sullo Stretto, anche Fiorello dice la sua: 'Facciamo prima le strade'

Nonostante l'opera (mai portata a compimento) sia ormai diventata "vecchia" ancor prima di vedere la luce, a suon di annunci, il Ponte sullo Stretto non smette di far parlare (in bene e nel male) di sé. Questa volta, ad intervenire è stato uno fra gli showman più famosi della Penisola: Rosario Fiorello.

In apertura della diretta quotidiana su Instagram con cui il comico sta testando il ritorno del programma "Viva Rai2" è intervenuto sul progetto del ponte sullo stretto di Messina.

Fiorello ha detto la sua sul progetto rispolverato dal nuovo Governo e, in particolar modo dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: