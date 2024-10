Dl Infrastrutture, ok dalla Camera: c’è anche il Ponte sullo Stretto

Ok dell’Aula della Camera alla fiducia posta del governo sul decreto Infrastrutture. I sì sono stati 162, 85 i no. Il voto finale sul provvedimento è previsto per domani. Il testo, in prima lettura alla Camera, deve poi passare all’esame del Senato. Il provvedimento, composto di 13 articoli, prevede una serie di misure che vanno dal Ponte sullo Stretto al Piano Mattei.

Per quanto riguarda il Ponte, con l’obiettivo di velocizzare i tempi di avvio dell’opera, si specifica, tra l’altro, che la realizzazione può avvenire per fasi costruttive progressive. Durante l’esame in commissione sono state inserite norme relative agli indennizzi dei proprietari espropriati. Misure anche sul fronte della normativa per i commissari straordinari per le emergenze.

“Importante voto, oggi in Parlamento, per il ponte sullo Stretto di Messina”, commenta l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in relazione al DL Infrastrutture (Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89).