Ponte sullo Stretto, ecco il ‘Cedir’ di Villa: la firma è di un archistar

Nuovi ed interessanti dettagli vengono svelati dalla pagina FB che si interessa di Ponte sullo Stretto ‘Strait of Messina Bridge‘.

L’ultimo post mostra il centro direzionale di monitoraggio del ponte sullo Stretto che, secondo il progetto definitivo del 2011, dovrebbe sorgere a Cannitello, nel comune di Villa san Giovanni.

L’opera è stata progettata nel 2010 dal celebre architetto Daniel Libeskind, e che dovrebbe costare (stime dell’epoca) 70 milioni di euro.

“Il centro serve a e a “massimizzare le opportunità comunicative non solo dal punto di vista del potenziale divulgativo del ponte, ma sviluppando al meglio il potenziale ricettivo che l’area possiede, non solo di grande interesse per il turismo di media e lunga distanza, ma anche soprattutto per la realtà locale. Ci si prefigge quindi di creare un ventaglio di funzioni ricettive che possano svilupparsi in tempi e modalità autonomi, che permettano al sistema centro direzionale di ulteriormente articolare l’esperienza del visitatore oltre che dal punto di vista legato il ponte, con occasioni di entertainment, shopping, relax“.