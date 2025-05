Ponte sullo Stretto, Ciucci a CityNow tra costi e tempistiche: ‘Il 2025 l’anno giusto’

Ponte sullo Stretto di Messina, entro l’estate l’avvio del cantiere. Le ultime dichiarazioni, prima del Ministro Salvini, poi dell’ing. Mele, direttore tecnico del progetto ‘Ponte’ fanno ben sperare, in vista dell’avvio dei lavori di un’opera di cui si sente parlare da decenni.

Il 2025 sarà l’anno del Ponte? L’amministratore delegato della società ‘Stretto di Messina‘ risponde ai nostri microfoni e nel corso dell’ultima diretta di ‘Live Break‘ risponde così:

Attorno al ponte ruotano numerosissime opere collaterali come i collegamenti stradali, ferroviari, il centro direzionale, la linea metropolitana e molte altre.

“Le procedure italiane a cui si aggiungono quelle europee sono particolarmente complesse – spiega l’ad della ‘Stretto di Messina’ ai nostri microfoni – Abbiamo ottenuto fino ad oggi la valutazione di impatto ambientale e stiamo arrivando all’ok del Cipess. Ritardi? Stiamo seguendo con la massima attenzione tutti gli adempimenti e i passaggi necessari per testimoniare il nostro impegno. Abbiamo avuto anche l’ok del Cdm al report IROPI. Non abbiamo riferimenti temporali perchè stiamo in qualche modo inventando le procedure poichè non è mai stato fatto un qualcosa di simile”.